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Kültür Sanat

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor

Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının restorasyonu devam ediyor.

Serdar Adıyaman   | 22.08.2020
Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının restorasyonu devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılında başlatılan çalışmalarda liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, mezarlıktaki 1071'inci mezar taşı da restore edildi.

Karahan, 1071'inci mezar taşını restore etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bin 300 civarında nitelikli mezar taşımız var. Yanında bulunduğumuz 1071'inci mezar taşı Zeyneddinoğlu Ebu Melik'in kabridir. 1182 yılında yapılmış ve Hacı Miran Bin Yusuf adlı bir mimara ait. Yine diğer taşlarda olduğu gibi kırmızı tüf taşından yapılmıştır. Mezar taşının üst kısmında rumi motifleri, kitabe, mihrap ve bunun içerisinde ayetler ile hadisler bulunmaktadır. Mezar taşının üzerindeki ayrıntıları incelediğimiz zaman her insanın ölümü tadacağını, ölümün bir kapı olduğunu ve herkesin oradan geçeceğini bize anlatan ibareler bulunmaktadır."

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