Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.83
BIST 100
92,898.60
Altın
1,324.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında beyaz perdede

Opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak.

Musa Alcan   | 11.06.2019
Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında beyaz perdede

İstanbul

Dünyaya operayı sevdirmesiyle tanınan opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak.

Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan Pavarotti'nin sıra dışı hayatı, Oscarlı yönetmen Ron Howard'ın merceğinden izleyiciyle buluşacak.

"Akıl Oyunları", "Da Vinci Şifresi" ve "Han Solo" filmlerinin yönetmeni Howard, Pavarotti'nin efsane bir isim haline gelme hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıp müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano'yu sinemaseverlere sunacak.

"Pavarotti" isimli belgesel, röportajlar, sanatçının aile arşivleri, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ve anlatılmamış hikayelerini anlatacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrim karşıtı güçler Sudan'da 'Mısır senaryosu' peşinde
Hindistan'da ikinci Modi dönemi
Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki 'mantık evliliği' tazelendi
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan

Benzer haberler

Sezonda 608 kez 'perde' diyen DOB 325 bin seyirciye ulaştı

Sezonda 608 kez 'perde' diyen DOB 325 bin seyirciye ulaştı

Çocuk sinemacıların filmleri beyaz perdede