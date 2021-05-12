Euro
10.12
Dolar
8.34
BIST 100
1,441.33
Altın
1,834.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, Ramazan Bayramı'nda da minik izleyicilerle bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.05.2021
Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak

İstanbul

Ramazan Bayramı'nın gelenek ve göreneklerinin yer alacağı Niloya özel bölümü, bayramın birinci günü saat 15.00'da Niloya YouTube kanalından yayınlanacak.

Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden olan Niloya'nın Ramazan Bayramı özel bölümünün konusu ise şöyle:

"Mete bayram sabahı, bayramlaşmak için Niloya'ların evlerine gelir. Mete biraz fazla şeker toplamıştır. Çünkü söylenenlere göre geçen bayram hiç şeker kalmamıştır. Şekersiz kalmak istemeyen Niloya ve Mete tüm gün şeker toplarlar. Şeker, peşinde eğlenceli bir macera yaşarlar."

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

Benzer haberler

Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak

Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Diyanetten 'dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşma' tavsiyesi

Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak

Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak
Sağlık Bakanlığı: Ramazanın sonlanmasıyla tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı

Sağlık Bakanlığı: Ramazanın sonlanmasıyla tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti