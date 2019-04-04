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Kültür Sanat

Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.

Hilal Uştuk   | 04.04.2019
Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

İstanbul

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un ilk çeyreğinde Milli Saraylar'ı ziyaret edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin sayısında da yoğun bir artışın gözlendiği Milli Saraylar’ı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek, 120 binden 178 bine çıktı.

Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi ilgisi

Ziyaretçi sayısında en yoğun ilgiyi gören Dolmabahçe Sarayı'nı, önceki yıl 192 bin 142 kişi ziyaret ederken, saray bu yılın ilk üç ayında 245 bin kişinin ilgi odağı oldu.

Anadolu Yakası'nda en çok ziyaretçi ağırlayan Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise 25 binden 27 bine çıktı. Ihlamur Kasrı ise 2018'deki gibi 19 bin kişiyle sıralamada üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılı için öngördüğü "50 milyon turist" hedefine ulaşma yolunda önemli bir başarıya imza atan Milli Saraylar'a bağlı tarihi saray, köşk ve kasırları, 2018'de 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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