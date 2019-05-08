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Kültür Sanat

Mark Guiliana 'PSM Caz Festivali'nde sahne aldı

Amerikalı davulcu ve besteci Mark Guiliana, "PSM Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

Salih Şeref   | 08.05.2019
Mark Guiliana 'PSM Caz Festivali'nde sahne aldı

İstanbul

"Her müziğin caz festivali" sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe katılan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde (PSM) sahne aldı. 

Sevilen şarkılarını yorumlayan Mark Guiliana, konsere gösterilen ilgiden ötürü memnuniyetini ifade ederek, "Çok iyi hissediyoruz. Umarız sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Son iki haftadır yeni albümümüz 'Beat Music! Beat Music! Beat Music!' için Avrupa'dayız. Bu gece son gösterimizde sizinle olmak çok özeldi fakat yarın eve dönüyoruz. İstanbul her zaman çok gerçekçi. Enerjiniz ve sevginiz için teşekkür ederiz." dedi.

"Bud", "Bones", "Girl", "Home", "I'm Ready" ve "Human"ın da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan Guiliana'ya bas gitarda Chris Morrissey, klavyede Nick Semrad ve Sam Crowe eşlik etti.

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan genç müzisyen, konserin ardından hayranları için CD'lerini imzaladı. Grup üyeleri ve Guiliana ayrıca hayranlarıyla fotoğraf çekilip sohbet etti.

PSM Caz Festivali, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

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