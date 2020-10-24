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Kültür Sanat

'Kumbara' 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi

"8. Boğaziçi Film Festivali"nin ikinci gününde yönetmen Ferit Karol'un ilk uzun metraj filmi "Kumbara"nın gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Salih Şeref   | 24.10.2020
'Kumbara' 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı festivalin ikinci gününde yönetmen Ferit Karol'un ilk uzun metraj filmi "Kumbara"nın gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Beyoğlu Sineması'nda yapılan gösterimin yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, oyuncular Murat Kılıç, Onur Gökçek ve Gülçin Kültür Şahin, görüntü yönetmeni Barış Aygen ile sanat yönetmeni Ceyda Yüceer, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Karol, filmde geçen konuyu kendi hayatından esinlenerek yazdığını belirterek, "Tıpkı filmdeki gibi orta sınıf bir aileye mensubum. O sebeple filmin gerçekçilik yönünün kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Neredeyse 8 senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz ve ekipteki neredeyse herkes devamlı görüştüğüm yakın arkadaşlarım olduğu için ilk film olmasına rağmen daha rahat hareket ettim." diye konuştu.

Filmin gelişim aşamalarını anlatan yapımcı Nefes Polat ise Ferit Karol'la çalıştıktan sonra fikir üzerine birlikte düşünmeye başladıklarını ifade ederek, "Bir yönetmen olarak kendi babaannesinin ölümü üzerine düşünebilmesi bana çok cesurca geldi. Bu yüzden projeyi ilk duyduğumda etkilendiğimi söyleyebilirim." dedi.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Hayal Bandosu", "Mavzer", "Ölü Ekmeği" ve "Sadece Farklı" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "Kız Kardeş", "Nasipse Adayız", "Kodokushi" ve "Salinger Yılım" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

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