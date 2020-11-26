Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM'de artık montaj aşamasındayız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.