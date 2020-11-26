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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM'de artık montaj aşamasındayız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

Hilal Uştuk   | 26.11.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM'de artık montaj aşamasındayız

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız." diye konuştu.

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