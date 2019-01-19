Kilis'in tarihi evleri araştırma merkezine dönüştürülüyor

Fotoğraf: AA/Abdulkadir Hüseyin Yıldırım

KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından hayata geçirilen "Kilis Tarihi ve Kültürü Canlanıyor" projesi kapsamında restore edilerek geleceğe taşınan tarihi evler, araştırma ve uygulama merkezine dönüştürüldü.

Proje kapsamında kent merkezindeki 6 tarihi evi satın alan KİYÜ, bir yandan yıkılmaya yüz tutmuş binaları aslına uygun olarak restore ederek geleceğe taşırken, diğer yandan da bu alanlarda kurulan merkezlerde düzenlenen etkinliklerle bölgenin tarihine ışık tutuyor.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olan Kilis'in bu özelliklerinin geleceğe taşınması adına, yıkılmaya yüz tutmuş 6 tarihi yapıyı satın alarak eğitime kazandırmaya karar verdiklerini söyledi.

Satın aldıkları tarihi evlerden 2'sinin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını anlatan Karacoşkun, bunlardan birinin "Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi" (KİTAM), diğerinin ise "Kilis Orta Doğu Araştırmalar Merkezi" (KODAM) adı altında hizmete girdiğini belirtti.

Rektör Karacoşkun, diğer 4 yapının da İpek Yolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle tadilata alınacağını ifade ederek, "Üniversitelerin şehirlerde 2 temel işlevleri var. Özellikle üniversitelerimiz çoğaldıktan ve Anadolu'ya açıldıktan sonra bu işler çok daha önemli hale geldi. Bunlardan birisi hiç şüphesiz ki üniversitenin adına uygun olarak evrensel anlamda bilim öğretmek ve insanlara katkı sunulacak çalışmalara imza atmak. Diğeri ise üniversiteler, bulundukları şehirlerin kültürlerini yerel hafızalardan ortaya çıkartmak gibi önemli bir görevi yerine getirmek durumunda." diye konuştu.

Kilis'in 1500'lü yıllarda, Mercidabık Savaşı sonrası kurulmuş ve o günden bugüne hala canlı pek çok eseri bulunan bir şehir olduğunu anımsatan Karacoşkun, projeyle oluşturulan merkezlerde belli yaş ve irfan sahibi insanlar ile sohbet programları düzenleyerek onlardan bilgi aldıklarını aktardı.

Somut olmayan kültürel miras kayda geçecek

Hizmet vermeye başlayan KİTAM'ın özellikle devlet arşivlerindeki Kilis ile ilgili kaynakların toplandığı, KODAM'ın ise Orta Doğu üzerine çalışan araştırmacıların faydalanabileceği bir merkez olarak hizmet sunacağını anlatan Mustafa Doğan Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Biz üniversite olarak, dinamik ve genç Türk toplumunun kendi içerisinde yüzyıllardır var ettiği ve hala yaşayan değerlerini korumak ve geleceğe aktarmak konusunu, akademinin bilimsel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda oluşturulan KİTAM, bu ay itibarıyla 'İrfan Sohbetleri' programıyla kapılarını Kilislilere açtı. Programın amacı, Kilis'te yaşayan veya Kilis kültürüne katkıda bulunmuş şahsiyetlerin taşıdıkları somut olmayan kültürel miras unsurlarını kayda geçirip yarına bırakabilmek. Düzenlenen programlar görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınacak ve bu suretle bilimsel yayın haline getirilecek.

KODAM'ın ise Orta Doğu üzerine çalışma yapmak isteyen araştırmacıların öncelikli olarak istifade edilecek bir merkez olması amaçlanıyor. Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin Orta Doğu ilişkilerinde stratejik bir öneme sahip olan Kilis'in bu potansiyelini değerlendirme isteği, KODAM'ın en önemli kuruluş gerekçesi. Bu anlamda ortaya çıkan yayınlar Kilis insanı için olduğu kadar Türkiye ve dünyadaki bilimsel literatür için de önemli katkılar sağlayacaktır."

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüküm de proje kapsamında düzenlenen etkinliklerle kentin kültürel ve sanatsal değerlerinin tespit edildiğini, daha sonrasında ise envanterlerinin tutulup gelecek nesillere aktarılmasının sağlandığını söyledi.

Muhabir: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım