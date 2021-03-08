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Kültür Sanat

Kalp rahatsızlığı geçiren sanatçı Rasim Öztekin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi yoğun bakımda süren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hilal Uştuk   | 08.03.2021
Kalp rahatsızlığı geçiren sanatçı Rasim Öztekin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İstanbul

Sanatçının tedavi gördüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin'in sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Öztekin'in evinde fenalaşması üzerine, eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, 112 ekiplerine haber verildiğini belirten Koçoğulları, "112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta, en yakın Beykoz Devlet Hastanesine götürülmüş." dedi.

Koçoğulları, daha önce kardiyak problemleri nedeniyle tedavi gören hastayı, acilen ameliyathaneye aldıklarının altını çizerek, "Ameliyathanede, yapay, geçici kalp destek cihazı, ECMO dediğimiz cihazı bağladık. ECMO cihazı eşliğinde koroner anjiografi ünitesine aldık. Bu ünitede, tıkanmış olan damara, stent uygulaması yapıldı. Hasta, bu haliyle yoğun bakıma alındı." diye konuştu.

Usta sanatçının yoğun bakımda entübe olarak takip edildiğini belirten Başhekim Koçoğulları, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztekin, geçirdiği rahatsızlık üzerine dün akşam saatlerinde Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmış ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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