Japon sanatçılar Türkiye'de müziklerini icra ederek iki ülke arasında köprü oluyor
Geleneksel Japon müzik enstrümanı koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve arp sanatçısı Yuki Miyata, Türkiye'de müziklerini icra ederek iki ülke arasında köprü oluyor.
Ankara
Japon sanatçılar Suetomi ve Miyata, Türk kültürü ve müziğiyle ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.
Koto sanatçısı Suetomi, 15 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek "Burada Japon müziğini tanıtıyorum ve Türk müzisyenlerle çalışıyorum." dedi.
Japonya ve Türkiye'nin uzak olsa da çok benzer noktaları olduğunu ifade eden Suetomi, "Mesela saygı, insanlar çok misafirperver, çok kültür ve tarihi miras var. Müzisyenleri çok özgür, harika müzisyenler var. Bu da beni çok duygulandırdı ve bir süre burada yaşayıp müzik çalışmalarımı yapmak istedim." diye konuştu.
Suetomi, ilk başta iki sene kalmayı planladığını ancak projelerinin yoğunluğu sebebiyle hala burada olduğunu kaydederek "Son zamanlarda Anadolu kültürlerine ilgim var. Anadolu eserlerini koto ile çalmaya başladım ve deniyorum. Türk kültürü çok güzel, çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Kanun ve kotonun sesleri benzer
Kanun ve kotonun seslerinin benzerliği nedeniyle başlangıçta kanun sanatçılarıyla çalıştığını ifade eden Suetomi, akabinde arp, ney, keman, flüt gibi farklı enstrümanlar icra eden önemli Türk müzisyenlerle de çalıştığını söyledi.
Suetomi, müzik eğitimine piyanoyla başladığını anlatarak, "Koto bana yakın geldi, sesi şifa veriyor gibi, o yüzden koto ve müzik ile bu şifayı paylaşmak istedim." dedi.
Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Suetomi, "Farklı kültür, farklı müzik, farklı dünya ama müzik ve dostluk aracılığıyla bir araya gelip birlikte bir şey yapmanın güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.
Röportaj esnasında Türkçe konuşan Suetomi, Türk dilini öğrenmek için okula gittiğini, gramerinin iyi olduğunu ancak konuşmada hala zorlandığını ifade etti.
"Anadolu çok ilginç"
Arp sanatçısı Miyata da ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve bu nedenle çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye tarihsel ve güzel bir ülke. Anadolu'nun 3 bin 600 yıllık tarihi var, Anadolu çok ilginç, bir arp sanatçısı olarak burada müziğimi paylaşmaktan memnunum." diye konuştu.
Miyata, Türk müziğinin dahice olduğunu belirterek "Bence çok özgürce ve duygusal çalıyorlar, katı değil, bu da benim merakımı artırıyor. Türk müziğini çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke arasında farklılıklar olduğuna dikkati çeken Miyata, ikebana, oça ve koto gibi kültürel değerleriyle Japon kültürünü "sakin ve mütevazi", Türk kültürünü ise daha "gösterişli" bulduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.