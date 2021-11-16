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Kültür

İzmir'in 'hayalet köyü'nde korku filmi çekiliyor

Yönetmen Aziz Özuysal, sadece 8 kişi yaşadığı için "hayalet köy" olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey Mahallesi'nde korku filmi çekiyor.

Turgay Konuralp   | 16.11.2021
İzmir'in 'hayalet köyü'nde korku filmi çekiliyor Fotoğraf: Turgay Konuralp - Anadolu Ajansı

İzmir

Yönetmen Aziz Özuysal, AA muhabirine, "Yasaklı Köy" isimli filmin çekimlerinde 60 kişilik kadronun yer aldığını söyledi.

Filmin gösterimini gelecek şubatta yapmayı planladıklarını anlatan Özuysal, "Film, konum açısından Lübbey ile özdeşleşti. Güzel bir atmosferde çalışıyoruz, yıkık evler ve tarihle iç içeyiz. Burası Lidyalılar döneminden beri ayakta olan bir kent ama son dönemde terk edilmiş. O nedenle böyle bir atmosferde çekilen ve gerçek hikayeyi konu alan korku filmini izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu. 

Lübbey Mahallesi Muhtarı Ali Uysal ise filmin bölgenin tanıtımına katkı sunacağına inandığını belirtti. 

Mahalledeki 52 evin tescillendiğini vurgulayan Uysal, Lübbey'e ziyaretçi sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.

Filmde rol alan Gül Pürçek de çekimlerin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

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