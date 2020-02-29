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Kültür Sanat

İZDOB 'Carmen' balesinin dünya prömiyerini yapacak

İzmir Devlet Opera ve Balesinin "Carmen" balesi prömiyeri, 2 Mart Pazartesi günü sahneye konulacak.

Ömer Evren Atalay   | 29.02.2020
İZDOB 'Carmen' balesinin dünya prömiyerini yapacak Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelenen İzmir Devlet Opera ve Balesinin (İZDOB) "Carmen" balesi prömiyeri, 2 Mart Pazartesi günü sahneye konulacak.

Georges Bizet'nin "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Eser, pazartesi günü sahneye konulacak prömiyerin ardından 3, 5, 7, 9, 24, 26 ve 30 Mart ile 9 ve 11 Nisan tarihlerinde de sahnelenecek.

Şef Tulio Gagliardo yönetiminde, koreograf Carlos Vilan tarafından sahneye taşınacak eserde, dekor tasarımları Tayfun Çebi, kostüm tasarımları Gülay Korkut, ışık tasarımları Müfit Özbek, video prodüksiyon uygulamaları Ahmet Şeren tarafından hazırlandı.

Carlos Vilan'ın librettosu ve koreografisiyle sunulacak olan eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor.

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