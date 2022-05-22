Dolar
15.94
Euro
16.79
Altın
1,846.62
ETH/USDT
2,029.10
BTC/USDT
30,114.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirdi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 22.05.2022
'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, galaya TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol da katıldı.

Uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini "Hüzün Üçgeni"nde de sürdüren Ruben Östlund, bu filminde de insan doğasını hicvederek, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

75. Cannes Film Festivali'nin ödülleri, 28 Mayıs akşamı sahiplerini bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor

Benzer haberler

'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: 'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim

75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor