'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu
Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirdi.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, galaya TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol da katıldı.
Uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini "Hüzün Üçgeni"nde de sürdüren Ruben Östlund, bu filminde de insan doğasını hicvederek, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.
Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.
75. Cannes Film Festivali'nin ödülleri, 28 Mayıs akşamı sahiplerini bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.