Hazırladığı 'Çocuk Şarkıları' albümü ile çocukların 'Özgün Abi'si olmak istiyor
Pop müzik yorumcusu ve besteci Özgün Uğurlu, pandemi sürecinde tamamladığı "Çocuk Şarkıları" albümünü minik dinleyicilerin beğenisine sundu.
İstanbul
Down sendromlu oğlu Ediz Uğurlu'dan aldığı ilhamla, müzikal kariyerinde yeni bir başlangıca imza atan sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son albümü ve çocuklarla ilgili yapmak istediği projeleri anlattı.
Uğurlu, kendisi için önemli bir proje olan yeni albümdeki eserler üzerine 2 yıldır çalıştıklarını aktardı.
Oğlu Ediz'in doğumunun ardından evde sürekli çocuk şarkıları dinlediklerini kaydeden sanatçı, bir taraftan da bu şarkıları analiz etmeye başladığını söyledi.
Özgün Uğurlu, yıllardır herkesin kendisinden oğlu için bir şarkı yazmasını beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Ediz için bir şarkı yazmadın mı? diye soruyorlardı. Ben de birazcık bekletiyordum. Çünkü oturayım da 'Ediz'e bir şarkı yazayım' diye, hiçbir zaman böyle bir iş yapmadım. Açıkçası bir yerden bir ilham gelir ve oturur yazarım. Bir gün kalkıp, 'Ben bugün bir albüm yapacağım.' diye de bir şey olmadı. Ufak ufak başladı bu iş. Ediz'in ana okulundaki müdiresi Lütfiye Hanım, 'Yıllardır hep aynı çocuk şarkılarını dinliyoruz. Mutlaka senin bir şey yapman lazım.' dedi. Mesela Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı hepimizin çocukluğunda yer etmiş bir şarkıdır. Ediz de çok seviyordu. Aslında proje, ilk bu şarkıyla başladı. Sevgili Lale ve Doğukan Manço'dan şarkıyı düzenleyip YouTube'da yayınlamak için izin istedik. Sağ olsunlar izin verdiler ve projeye bu şarkının aranjesiyle başladık."
Daha sonra "Kırmızı Balık" ve "Patates Adam" adlı çocuk şarkılarını vokal performansıyla söylediğini ifade eden Uğurlu, "Çocuklar için Türkiye'de genel olarak baktığımız zaman bu işin üzerinde çok durulmamış. Yani sound olarak kötü, 'Çocuk gibi söyleyeceğim' derken son derece kötü vokal kayıtları, detone söylemeler var. Profesyoneller de çok fazla bu işin üstüne eğilmemiş. Biz de 'bunların iyi birer versiyonunu yapalım' diye bu şekilde albüme başladık." dedi.
Albümde eğitici 12 şarkıya yer verildi
Uğurlu, şarkıların düzenlenmesinde albüm boyunca kendisine Onur Koç'un destek verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"O da beni çok destekledi ve şarkı yapma konusunda tetikledi. Daha sonra 'Kırmızı Balık', 'Arkadaşım Eşek' şarkılarını kaydettik. O sırada bir aksilik oldu. Video için çalışmak üzere anlaştığımız arkadaş videoyu çok geciktirdi. Bir türlü elimize ulaşmadı ve irtibatımız koptu. Sonra 'ben kendim yaparım o zaman' dedim. Baktım da severek yapıyorum. 5 yıl boyunca da gerçekten başka bir şey dinlememişim. Çocuk şarkıları üzerine çok fazla fikrim ve bilgim var. Bir gün Ediz'in banyosunu yaptırdık. Herhalde bundan 2, 3 sene önceydi. Böyle yatakta kafasını kuruluyorum, giydirirken mırıldanmaya başladım, 'Elma gibi kırmızı yanaklarım var. İki kaş, iki gözüm, bir de burnum var. Dudaklarım ve dilim, inci gibi dişlerim.' gibi sözler ve melodisi çıktı. Sonra sözlerini yazdım ve hoşuma gitti. Onur'a gönderdim ve aranje yaptı. 'Albümde 1, 2 tane de bana ait şarkı olmalı' derken, albümdeki bütün şarkılar bana ait olmalı mevzusuna geldi."
Eşi Nida Uğurlu'nun da çocuk şarkıları yazması konusunda fikir ve destek verdiğini vurgulayan sanatçı, "Hızlı bir çalışma aşamasına girdik. 12 şarkı kaydettik. Yıllar içerisinde şunu gördüm ki, çocuklara bir şey yaptırmak çok zor. Bir şey yaptırmak istiyorsan, bunu yaptırmanın en kolay yolu oyunla, müzikle onları eğlendirerek öğretmek. Ediz'in, down sendromlu bir çocuk olarak dünyaya gelmesinden dolayı bizim bütün hayatımızı kapsayan bir eğitim süreci var ve biz ekstra fazla çaba sarf etmek zorundayız, Ediz'in eğitimiyle alakalı. Bu durumda da, bana aslında çok büyük bir kapı oldu." diye konuştu.
Özgün Uğurlu, albümde eğitici şarkılara da yer vermeye çalıştığını ifade ederek, eserlerde renkleri, sayıları, alfabeyi, mevsimleri, tuvalet ve uyku düzeni ile temizlik, hijyen gibi birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.
"Her hafta YouTube kanalında bir şarkının animasyonunu çocuklarla buluşturuyoruz"
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde şarkıları tamamladıklarını belirten Uğurlu, şu bilgileri verdi:
"Şarkılar çocuklara bir şey öğretmek için çok önemli. İşi çok kolaylaştırıyor ama daha da önemli bir şey var, çocukların görsel hafızası. Şarkılarımızı bir animasyon çizgi filme dönüştürelim diye düşündük. Tabii ki baş kahraman olarak, Ediz'e benzeyen bir karakter çizdirelim istedik. Bu karakterin yanına daha sonra ben, Nida ve Ediz'in arkadaşları, çeşitli hayvan dostları, yani şarkıdaki temaları destekleyecek karakterler çizilmeye başlandı. Sonuç olarak albümü çıkartıyoruz ve çıktıktan sonra her hafta YouTube kanalında bir şarkının animasyonunu çocuklarla buluşturuyoruz. Bu da tabii ki bizim için çok heyecan verici bir durum oldu."
Usta müzisyen, animasyon kliplerin yönetmenliğini Burak Sesli'nin üstlendiğini aktararak, "Ediz ve arkadaşları bu albümün şarkılarını seçmede bize öncü oldu. Çocukların şarkıları bir, iki sefer dinlemedeki reaksiyonu çok önemli. Ediz'e dinlettik mesela, beğenmediği, ilgi göstermediği şarkılar oldu. Onları albüme koymadık. Direkt eledik. Mutlaka Ediz'in kontrolünden her şarkımız geçti. O yüzden içim çok rahat. Çünkü kolay beğenen bir çocuk da değil. Dolayısıyla diğer çocukların da şarkıları çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Uzman pedagog eşliğinde çalıştıklarına dikkati çeken sanatçı, "Pedagog şarkılarımızın sözlerini okudu, onayladı. Çocuklara doğru mesajlar vermek çok önemli. Onun da gönül rahatlığıyla projemizi çıkartıyoruz." dedi.
Çocuk şarkıları üzerine çalışmaya devam edeceğini dile getiren Uğurlu, yeni albüm hazırlıklarına başladığını, akıllarda kalan, çocukların bildiği şarkılardan oluşan bir albüm yapmak istediğini dile getirdi.
Uğurlu, Barış Manço'nun çocuk şarkılarına işaret ederek, şu açıklamayı yaptı:
"Yapmam gerektiğine inandığım, insanların da benimle özdeşleştirdiği, yakıştırdığı bir durum oldu. Ediz'in doğumuyla birlikte aile hayatım ön plana çıktı, Ediz'den dolayı tabii. Bir baba figürü olarak pek çok ailenin kafasında öyle yer ettim. Benim de sevdiğim bir iş. Dolayısıyla bunu devam ettirmek isterim. Çünkü bunu Barış Manço'dan sonra kimse yapmadı Türkiye'de. O da o kadar güzel yaptı ki. Ediz, Barış abisinin şarkılarıyla büyüyor. Dolayısıyla ondan sonra neden bilmiyorum, böyle bir şey olmadı. Benim en büyük isteklerimden biri belki de o bayrağı alıp devam ettirebilmek. Yani çocukların Özgün abisi, Özgün amcası, inşallah Allah ömür verirse ileride Özgün dedesi oluruz belki. Yani bunu (çocuk şarkıları yapmayı) mümkün olduğu kadar devam ettirmek istiyorum."
"Bir müzikli gösteri planımız var"
Uğurlu, çocuklar üzerine hazırladıkları bir televizyon projesi olduğunu da belirterek, "Bu sadece 'bir şarkı yaptık, animasyonu YouTube'a koyduk' gibi bir iş değil. Pek çok ayak olur. Mesela pandeminin bitmesiyle, bu şarkıların karakterleriyle birlikte bir müzikli gösteri planımız var. Onu yapıp çocuklarla aynı zamanda salonlarda, açık havada canlı canlı o şarkıları söyleyip birlikte bir müzikli oyun gerçekleştirme projemiz var. Vakti geldiğinde inşallah hepsini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
Geçen yıl "Mahzen" adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Uğurlu, kendi YouTube kanalında da 15 günde bir sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını yayınladığını söyledi.
Özgün Uğurlu, 2 Nisan'da "Vefa" isimli yeni şarkısının da YouTube'da yayınlanacağını sözlerine ekledi.
Albüm hakkında
Çocukları hem eğlendiren hem de eğiteceği düşünülen "Uyudukça Büyürüz", "Kahvaltı", "Bekle", "Mevsimler", "Alfabe", "Sayılar", "Başımız", "Araçlar", "Park", "Hayvanlar", "Haydi Koş Tuvalete" ve "Renkler" adlı şarkılar albümde yer alıyor.
Düzenlemelerini Onur Koç'un, animasyon kliplerin yönetmenliğini Burak Sesli'nin üstlendiği albüm kapsamında animasyonların çizimlerini Yücel Çavdar gerçekleştirdi. Animasyon ekibinde ayrıca Cüneyt Tekin, Kenan Süleymanoğlu ve Gürsel Çavdar bulunuyor.
Uzman pedagog ve eğitimciler tarafından onaylanan sözler ile oluşturulan şarkılar için özenle hazırlanan animasyon klipler, Özgün Uğurlu'nun çocuklar için açtığı "Ediko Tv" adlı YouTube kanalından izlenebilecek.
Belli aralıklarla albümden yeni kliplerin yayınlanacağı kanalda yer alan içerikler, çocuklar için özel bir seriye dönüşecek.
Proje bünyesinde ayrıca 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında "Ediko Tv" YouTube kanalında yayınlanan videolar izlenerek, Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağış olarak katkıda bulunulabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.