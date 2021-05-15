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Kültür Sanat

Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM Genel Merkezi'nde sergilenecek

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe'de yer alan "P18" numaralı dikili taşın kopyası Birleşmiş Milletlere resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 15.05.2021
Göbeklitepe'deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM Genel Merkezi'nde sergilenecek

Ankara

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe'de yer alan 5,5 metrelik "P18" numaralı dikili taşın kopyası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek.

Kültür ve Turzm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" şeklinde nitelendirilen Göbeklitepe'nin "D yapısı" olarak adlandırılan bölümündeki "P18" numaralı dikili taşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM’ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.

BM'de sergilenen ikinci eser olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da açılışını yaptığı ve o senenin "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe'nin "P18 Steli" New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak.

BM Genel Merkezi'nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma fırsatı sunacak.

Hititler ile Mısır arasında milattan önce 1280’li yıllarda yaşanan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen, diplomatik metinlerin en eski örneklerinden Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş bakır kopyası, 1970'te dönemin BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulmuştu.

Göbeklitepe'ye ait bir eserin kopyasının BM'de Türkiye'den ikinci eser olarak sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019'da ön temaslarda bulunulmuştu.

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