'Gediz güveci'nin coğrafi işaret tescili yapıldı
Kütahya'nın Gediz ilçesine özgü, erkeç etinden yapılan "Gediz güveci" coğrafi işaretle koruma altına alındı.
Kütahya
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, atalarından miras kalan eşsiz lezzete sahip Gediz güvecini nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi.
Yerel ve kültürel değerlerin korunması için projeler hazırladıklarını belirten Akçadurak, şöyle konuştu:
"Yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Gediz güvecimiz coğrafi işaret almaya hak kazandı. Gediz Belediyesinin girişimleri sonucunda bu belgeyi almanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu belgeyle Gediz güveci yasal koruma altına alınmıştır."
Akçadurak, Gediz’de ilk coğrafi işaretli ürünün güveç olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.