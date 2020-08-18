Euro
8.80
Dolar
7.38
BIST 100
1,092.46
Altın
2,008.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.

Hilal Uştuk   | 18.08.2020
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Istanbul

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.

Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Facebook üzerinden yayınlandı.

Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan'ın dönem kıyafetleriyle katıldığı programda duygularını aktaran Düzyatan, "Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz." diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat yayında kalan Düzyatan, Pakistanlı çocuklarla buluşmanın kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirerek, Make a Wish'e ve yayını izleyenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Engin Altan Düzyatan'a verilmek üzere üzerinde "la ilahe illallah" yazılı kılıç Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'a teslim edildi.

Pakistanlı sanatçılar Humayoun Saeed ve Zeba Bakhtiar'ın da katıldığı yayın, 2 saatte 42 binin üzerinde izleyici tarafından seyredildi.

Ramazan ayında Pakistan’da yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun bir ilgiyle karşılanırken, başrol oyuncuları da Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 225 bini geçti
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı

Benzer haberler

Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

'Mavzer'in evrensel hikayesi Saraybosna'dan dünyaya uzanacak

Bizimkiler'in Babaanne Leyla'sı: Güzin Özipek

Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Sinema salonları yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak
Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti