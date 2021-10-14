Bursa'da 'Yeni Türkü' grubu, '40'ıncı Yıl Özel Konseri' verdi
Türkiye'nin önemli müzik gruplarından Yeni Türkü, 40'ıncı yılında Bursalı müzikseverler için sahne aldı.
Bursa
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosundaki "40'ıncı Yıl Özel Konseri"ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
Yeni Türkü, sevilen şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. "Yağmurun Elleri", "Eyvallah", "Fırtına" ve "Aşk Yeniden" gibi şarkılara Bursalılar da eşlik etti.
Grubun performansı, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.