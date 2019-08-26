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Kültür Sanat

Boğaziçi Film Festivali'nden 'Festival Scope' iş birliği

Film profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile yapılan iş birliği sayesinde, festival seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.

Musa Alcan   | 26.08.2019
Boğaziçi Film Festivali'nden 'Festival Scope' iş birliği

İstanbul

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek "7. Boğaziçi Film Festivali"nde bir yenilik daha yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, sektörün yakından takip ettiği Festival Scope ile iş birliği sağladı.

Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında festivalde gösterilecek filmler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin iş birliği sayesinde, festival seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.

Bosphorus Film Lab'e seçilen projelere de Festival Scope'da yer verilerek uluslararası görünürlüğünün artması sağlanacak.

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