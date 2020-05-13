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Kültür Sanat

Batman'daki 1600 yıllık Mor Kuryakus Manastırı turizme kazandırılıyor

Kıra Dağı eteklerinde 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mor Kuryakus Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Muhyeddin Beyca   | 13.05.2020
Batman'daki 1600 yıllık Mor Kuryakus Manastırı turizme kazandırılıyor Fotoğraf: Muhyeddin Beyca/AA

Batman

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Mor Kuryakus Manastırı'nda üç aşamalı olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk etabı sona erdi.

Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen manastırın 3 etap halinde restore edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira harcanan restorasyonun ilk etabında manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi.

Bayramdan sonra başlayacak restorasyon çalışmalarının ikinci etabında ise çevre duvarı yapılacak, kilise ve orta avlu eski haline dönüştürülecek.

 "Çok önemli bir turizm merkezi olacak"

Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mor Kuryakus Manastırı'nın Hasankeyf ile çok önemli bir turizm merkezi olacağını söyledi.

Manastırın Süryani Hristiyanlar tarafından geçmiş dönemlerde önemli bir inanç merkezi olarak kullanıldığını belirten Aşçı, yaklaşık 9 ay önce başlanan restorasyonun ilk etabının tamamlandığını dile getirdi.

Aşçı, bu kapsamda güney duvarı, iç güney ve mezar ile rahip odalarının onarıldığını dile getirdi.

Restorasyonun, Batman Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Aşçı, şöyle konuştu:

"Burası yüzyıllarca iki farklı dine mensup vatandaşların hoşgörü içinde yaşadığı bir yerleşim birimi olmuş. Süryani Hristiyanlarının inanç merkezi olan manastır ve hemen arka tarafında da hoşgörünün nasıl iç içe olduğunu bize gösteren camimiz mevcut. Köylülerimiz de bu yapının restore edilmesinden memnun. Bu tarihi yapının canlandırılmasını sevinçle karşılıyorlar."

Ayrancı Köyü Muhtarı Zübeyir Aktaş da manastırın turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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