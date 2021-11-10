Dolar
9.81
Euro
11.35
Altın
1,826.25
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
logo
Kültür

Arp virtüözü Çağatay Akyol ve sanatçı Serenad Bağcan Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı, Türkiye'nin tek erkek arp virtüözü Çağatay Akyol ile sanatçı Serenad Bağcan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında anma konseri verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.11.2021
Arp virtüözü Çağatay Akyol ve sanatçı Serenad Bağcan Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı Fotoğraf: Yasemin Kalyoncuoğlu/AA

Ankara

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserinde, arp sanatçısı Akyol ile Bağcan müzikseverlerle buluştu.

Serenad Bağcan, Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını belirterek, konseri "Atatürk'ün sevdiği şarkılar", "Dinleseydi sevebileceğini düşündükleri şarkılar" ve "Ata'ya özlemi anlatan şarkılar" olarak üçe ayırdıklarını söyledi.

Atatürk'ün de çoğunlukla hüzünlü şarkıları sevdiğini belirten Bağcan, arp gibi sesi güçlü bir enstrümanla bu şarkıları seslendirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tek erkek arp virtüözü Çağatay Akyol da Serenad Bağcan ile verdikleri ilk konserlerinde, dünyanın saygı duyduğu lider Atatürk'ü anmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan, "İzmir'in Kavakları", "Fikrimin İnce Gülü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik Türküsü", "Çalın Davulları", "Yemen Türküsü" seslendirildi.

Dinleyicilerin eşlik ettiği "Çökertme", "Neredesin Sen" ve "İnsan İnsan" şarkıları ve Aşık Mahzuni Şerif'in yazdığı "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" şarkısı ile konser sona erdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

Benzer haberler

Arp virtüözü Çağatay Akyol ve sanatçı Serenad Bağcan Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Arp virtüözü Çağatay Akyol ve sanatçı Serenad Bağcan Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı