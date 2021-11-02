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Kültür

Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Zehra Tekeci   | 02.11.2021
Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı Fotoğraf: Zehra Tekeci / AA

Antalya

Özlem Lale'nin kaleme aldığı, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunu Sabri Özmener yönetti.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "7'den 77'ye aile oyunu" temasıyla izleyicilerle buluşturuldu.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.

Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

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