Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı
Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.
Antalya
Özlem Lale'nin kaleme aldığı, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunu Sabri Özmener yönetti.
Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "7'den 77'ye aile oyunu" temasıyla izleyicilerle buluşturuldu.
Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.
Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.