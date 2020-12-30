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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Kültür Sanat

Afganistan'daki tarihi Cam Minaresi ISESCO listesine girdi

Afganistan’ın Gor vilayetinde bulunan tarihi Cam Minaresi, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültürel Mirası listesine girdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.12.2020
Afganistan'daki tarihi Cam Minaresi ISESCO listesine girdi

Afganistan

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde de yer alan Afganistan’ın Gor vilayetinde bulunan tarihi Cam Minaresi 2 bin 500 metre rakımdaki dağlık bölgede bulunuyor.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Cam Minaresi'nin, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültürel Mirası listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, ilk kez Afganistan'daki tarihi yapılardan birinin ISESCO Kültürel Mirası listesine girdiği bildirildi.

Cam Minaresi

Hindistan’daki Kutub Minar’ın ardından dünyanın tuğladan inşa edilmiş en yüksek minaresi olan 65 metrelik Cam Minaresi, 12’nci yüzyıl Gurlular döneminden kalma.

Kayıp Turkuaz Dağ kentinin sembolü olduğu düşünülen yapı yüzeyindeki geometrik desenler ile Kur’an ayetleriyle süslenmiş turkuaz taşları ve içindeki yuvarlak merdivenleriyle ünlü.

Adını da aldığı Cam Irmağı'nın yanı başındaki minare, sekizgen bir taban üzerine kurulmuş. Minarenin ahşap iki balkonunun yanı sıra tepesinde bir fener bulunuyor.

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