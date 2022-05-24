"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" başvuruları başladı
Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" bu yıl sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" bu yıl sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin tanıtım toplantısı, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Aynalıkavak Kasrı'nda gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, festivalin amacına değinerek, "Festivalimiz alemlere rahmet, insanlığa da örnek ve model olarak gönderilen Peygamber Efendimizin adını sanat ve sinema gibi önemli bir vesile ile tüm dünyaya duyurmayı amaç edinmiş ülkemizde ve dünyada alanında ilk olan tematik bir festivaldir." dedi.
Programa konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, festivalin hayırlara vesile olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Festivalin uluslararası olarak Hz. Muhammed'in tanıtılması bakımından önemli olduğunu, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirten Yıldız, Peygamber'i anlatan bu tarz festivallerin daha çok düzenlenmesi temennisinde bulundu.
Toplam 300 bin lira ödül verilecek
Festivalin direktörü Cemil Nazlı, Fidan Sanat Vakfı olarak doğruluğun ve iyiliğin peşinde olduklarını, bu anlamda Hz. Muhammed'in hayatını ve güzelliklerini sanatsal bir dille dünyaya taşımaya çalıştıklarını söyledi.
Nazlı, ulusal ve uluslararası iki ayrı bölümde "kurmaca", "animasyon" ve "belgesel" olmak üzere 3 ayrı kategoride 6 en iyi eserin ödüllendireceğini, "Son Taslak" bölümünde ise 3 projeye 150 bin lira "Kısa Film Yapım Desteği" verileceğini, toplamda da ödül ve desteklerle dağıtılacak rakamın 300 bin lirayı bulacağını aktardı.
Bu yıl yine söyleşiler, atölyeler düzenleyeceklerini söyleyen Nazlı, özel seçkilerin yanı sıra da izleyicileri ülke gösterimleriyle buluşturacaklarını ifade etti.
Nazlı, ülke gösterimleri için bu yıl Filistin'i seçtiklerini ifade ederek, "Filistinli yönetmenlerin en güzel kısa filmlerinden bir seçki yapmayı düşünüyoruz." dedi.
"Bir filmin üretiminde ve festivallerde karbon ayak izimizi nasıl küçültebiliriz bunun üzerine çalışıyoruz"
Festivalin Son Taslak Platform Direktörü Belkıs Bayrak da geçen yıl Son Taslak bölümüne olan ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını dile getirdi.
Bayrak, "Türkiye'den ve yurt dışından profesyonellerle birlikte katılımcılar projelerini geliştirdiler. İçlerinden filmlerine destek kazananlar oldu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bu arkadaşlarımızdan bazıları filmlerinin çekimlerini tamamladılar. Artık festival yolculuğuna hazır Son Taslak Platformu'nun filmleri var." diye konuştu.
Bayrak, ayrıca şu bilgileri verdi:
"Son Taslak'ta kısa film desteğinde bu sene sinemaya çıkmaya hazırlanan arkadaşlarımızın uluslararası bir deneyim yaşamasını hedefliyoruz. Bu yüzden yapıyı revize ettik. Sunumlar uluslararası bir jüride olacak. Daha derinlikli ulusal yapım desteğine kaydırıldığı bir yapı tasarladık. Başvurular açıldığında, katılımcı arkadaşlara bu senenin şartnamesini tekrar kontrol etmelerini rica ediyoruz. İsraf da hem inanç sistemimizde hem de kültürümüzde aşina olduğumuz bir durum. Fakat bazen işlerimizi yaparken israf konusunu unutabiliyoruz. Bu ikisini de bu yıl ele almak istedik. Danışma kurulumuzdaki isimlerin de desteğiyle hem bir filmin üretiminde hem de bir festivali yaparken karbon ayak izimizi nasıl küçültebiliriz, bu konuda neler yapabiliriz, böyle 5 yıla yayılan bir proje üzerine çalışıyoruz."
Yapımcı Halil Kardaş ise film çekimleri sırasında en büyük israfın zaman olduğu yorumunu yaparak, "Mesela bir film için bazen 3, bazen 5 sene ciddi bir enerji harcanıyor. Bunun yanında akçeli işlerde ise çok tüketime açık ve hızlı para akışının olduğu bir şey yaşıyoruz film yapım sürecinde. Tabii bu film ekiplerini oluştururken bu şuurda, bu akılda, bu ahlakta olan arkadaşları biz tercih ediyoruz. Ne kadar çok bu arkadaşlarla birlikte hareket edersek, o derece israfın, boşa geçen zamanın önüne geçmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
TRT, Albayrak Medya, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yollarının da katkı verdiği programda ayrıca yönetmen Nazif Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, festivalin çerçevesini belirleyen danışma kurulu üyelerinden Nuray Kayacan ve yönetmen Koray Sevindi de birer konuşma yaptı.
Ödüller
Yarışmada bu yıl, ulusal kategoride "En İyi Kısa Kurmaca Film" 35 bin, "En İyi Kısa Belgesel" 25 bin, "En İyi Kısa Animasyon" 15 bin liralık ödülün sahibi olacak, uluslararası kategoride ise "En İyi Kısa Film"e 35 bin, "En İyi Kısa Belgesel"e 25 bin, "En İyi Kısa Animasyon"a ise 15 lira ödül takdim edilecek.
Son Taslak bölümünde de 3 proje için "Kısa Film Yapım Desteği" bu yıl 150 bin olarak belirlendi.
Festivaldeki yarışmalara başvurular, 23 Eylül'e kadar "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden kabul edilecek.
Festivalde, 21-27 Kasım tarihleri arasında gösterimler, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve bir panel gerçekleştirilecek. Festivalin gala ve ödül töreni ise 27 Kasım'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.