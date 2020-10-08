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Kültür Sanat

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gelincik' ve 'Dersaadet Apartmanı' seyirciyle buluştu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Gelincik" ve "Dersaadet Apartmanı"nın gösterimi yapıldı.

Süleyman Elçin   | 08.10.2020
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gelincik' ve 'Dersaadet Apartmanı' seyirciyle buluştu

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler, ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında önce "Gelincik" filmi sinemaseverlerle buluştu. 

Orçun Benli̇'nin yönettiği filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemi̇r, Bülent Emrah Parlak ve Ni̇lperi̇ Şahi̇nkaya rol alıyor.

Sinemaseverler filmlere ilgi gösterdi

Açık hava sahnesinde ikinci olarak "Dersaadet Apartmanı" filmi gösterildi.

Tankut Kılıç'ın kaleme alıp yönettiği filmde karakterleri Hüseyin Hüsnü Karşın, Janset Paçal, Hilmi Özçelik ve Gürsel Akay canlandırıyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki filmlere sinemaseverler ilgi gösterdi.

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