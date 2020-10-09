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Kültür Sanat

39. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 40 filmden oluşan zengin programıyla başladı.

Salih Şeref   | 09.10.2020
39. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul

39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrim içi olarak hem de birçok film gösterimiyle yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle bu yıl festival galaları Filmekimiyle birleşti. "Filmekimi Galaları" filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin çevrim içi gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da da erişime açılıyor.

Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim'de açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrim içi platformu filmonline.iksv.org'da gösterilecek.

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