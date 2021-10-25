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Kültür

11. Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı, 10 günde 589 bin 756 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Levent Kişi   | 25.10.2021
11. Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Fuarda kitapseverler, sevdikleri yazarlarla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. Okurlar, takip ettikleri yazarlara kitaplarını imzalatmak için kuyruklar oluşturdu. Fuarda kitapseverler, yazarlar ile fotoğraf çektirerek, sohbet etme imkanı buldu. 206 yazar ve 234 yayınevinin katıldığı 11. Antalya Kitap Fuarı'nı 10 günde 589 bin 756 kişi ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, "Ben Bu Şehre Aşığım" kitabını imzaladı.

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