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Sağlık, Koronavirüs

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Düzce'de yoğun bakım servisinde zorlu tedavi süreci devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 43 yaşındaki Mehmet Öztürk, herkese aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Cem Ali Kuş   | 25.09.2021
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Düzce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fırın işleten Öztürk'ün, kendisini iyi hissetmeyerek gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hendek Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Öztürk, durumunun ağırlaşması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde 14 gündür tedavisi devam eden Öztürk, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

"Nefes almakta güçlük çekiyorum"

Mehmet Öztürk, AA muhabirine, herkesin bir an önce aşı olması gerektiğini, son pişmanlığın fayda etmediğini söyledi.

Kovid-19'un ağır bir hastalık olduğunu dile getiren Öztürk, "Ben aşı olmadım. Herkese tavsiyem, aşı olsunlar. Ben kaçırdım, onlar kaçırmasınlar. Çok zor bir hastalıkmış. Doktorlarımız sağ olsun, ellerinden geldikçe bizimle hastalığa karşı mücadele ediyor. Burada şu an gayet iyiyim, bana iyi bakıyorlar." diye konuştu.

Öztürk, nefes almakta güçlük çektiğini anlatarak, "Herkes aşısını olsun. Bu konuda çok büyük hata ettim. İyileştiğim zaman kendi aracımla vatandaşı hastaneye getirip aşı olmasını sağlayacağım." dedi.

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