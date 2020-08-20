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Türkiye, Koronavirüs

Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

Van ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Mesut Varol   | 20.08.2020
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanabilecek. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır."

Osmaniye

Osmaniye Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, toplu taşıma araçlarını 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine, pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, buralardan almak istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmasıyla istifade edebilmelerine karar verilmiştir."

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