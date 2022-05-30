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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 30.05.2022
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." bilgisini paylaştı.

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