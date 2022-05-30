Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları ARTIK İHTİYAÇ KALMADIĞI İÇİN KAPATILDI. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin Koronavirüs hastası tedavi edilmişti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2022