Euro
8.55
Dolar
7.02
BIST 100
1,550.61
Altın
1,808.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan   | 22.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 623 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere kurtarma programı çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

İskoçya'da, Kovid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü

İskoçya'da, Kovid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü
Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor