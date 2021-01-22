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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 734 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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