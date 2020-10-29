Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 319 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1916 oldu, 1581 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son
24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi
iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 320 bin
762'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 13
milyon 741 bin 180'e ulaştı. Hasta sayısı 370 bin 832, vefat sayısı 10
bin 99, ağır hasta sayısı 1916, aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 319 vaka olduğunu ve ağır hasta sayısının 1916'ya ulaştığını belirterek, "Salgının mevcut durumu bizi, hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.
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