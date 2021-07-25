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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 25.07.2021
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadesini kullandı.

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