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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.

Barış Gündoğan   | 29.05.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1141 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.

"Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.

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