Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7 bin 166'ya, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 988'e yükseldi.
Ankara
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Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 237 kişi yaşamını yitirdi.
Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 166'ya çıktı. Vaka sayısı da 7 bin 33 artışla 211 bin 38'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 36 artarak toplam 98 bin 840 oldu.
Honduras'ta ise virüs nedeniyle son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 988'e yükseldi.
Vaka sayısı da 734 artarak 35 bin 345'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.