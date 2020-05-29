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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı İstanbul’un Fethi Özel Konser Programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi’nin düzenlediği “Kovid-19 sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve Türkiye” konulu programa katılıyor.
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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 29.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi Fotoğraf: Carlo Bressan/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1811'lik düşüşle 46 bin 175'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 248'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 516 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 240'lık artışla 152 bin 844'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 daha artarak 33 bin 229'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 489 olan sayı, bugün 475'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 755 bin 279 test yapıldı.

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