İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artışla 38 bin 161'e yükseldi.
Londra
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İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 38 bin 161’e çıktı.
Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2 bin 95 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 271 bin 22’ye yükseldi.
Son bir günde 131 bin 458 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 4 milyon 43 bin 686 olarak açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.