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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı İstanbul’un Fethi Özel Konser Programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi’nin düzenlediği “Kovid-19 sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve Türkiye” konulu programa katılıyor.
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artışla 38 bin 161'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 29.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 38 bin 161’e çıktı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2 bin 95 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 271 bin 22’ye yükseldi.

Son bir günde 131 bin 458 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 4 milyon 43 bin 686 olarak açıklandı.

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