Euro
7.46
Dolar
6.79
BIST 100
102,157.50
Altın
1,749.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TOBB Ekonomi Buluşması'na video konferans yöntemi ile katıldı
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı.

Aybüke İnal   | 20.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

"Vaka sayımız 1000'in altına düştü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Pentagon, Kovid-19 aşısının 2021 yazına kadar bulunmasını beklemiyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 704'e yükseldi
Alışveriş alışkanlıklar bir daha eski haline dönmeyebilir
Safranbolu lokumuna Kovid-19 molası

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Pentagon, Kovid-19 aşısının 2021 yazına kadar bulunmasını beklemiyor

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 330'a yükseldi

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 95 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 95 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Ciro konusunda sıkıntımız olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Ciro konusunda sıkıntımız olmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü

Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü