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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.11.2020
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi. 

Bugün 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu.

Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

"Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."

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