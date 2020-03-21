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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var." dedi.

Kemal Karadağ   | 21.03.2020
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.

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