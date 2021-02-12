Euro
8.52
Dolar
7.03
BIST 100
1,538.44
Altın
1,823.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 763 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 12.02.2021
Türkiye'de 7 bin 763 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 667 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'de 7 bin 763 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları düşüyor
Almanya’da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 7 bin 763 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı
Fransa Bilim Kurulundan Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi

Fransa Bilim Kurulundan Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Ekonomik büyüme 2021 sonuna kadar salgın öncesine dönebilir

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Ekonomik büyüme 2021 sonuna kadar salgın öncesine dönebilir