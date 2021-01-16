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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 16.01.2021
Türkiye'de 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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