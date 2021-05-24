Euro
10.25
Dolar
8.39
BIST 100
1,452.18
Altın
1,882.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1745 oldu, iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Mehmet Tosun   | 24.05.2021
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
Sağlık Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık

Benzer haberler

AB Liderler Zirvesi başladı

AB Liderler Zirvesi başladı

Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu

Sağlık Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık

Sağlık Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti

Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti