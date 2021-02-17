Euro
8.38
Dolar
6.96
BIST 100
1,540.59
Altın
1,771.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.02.2021
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1193 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor

AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor