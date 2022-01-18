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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 69 bin 658 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 18.01.2022
Türkiye'de 69 bin 658 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 77 bin 612 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,30 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin."

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