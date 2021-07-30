Euro
9.99
Dolar
8.42
BIST 100
1,392.91
Altın
1,815.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. VTR
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.07.2021
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 752 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 833 bin 279'u birinci doz, 26 milyon 861 bin 882'si ikinci doz, 4 milyon 825 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi
DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi

ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
New York eyaleti çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi

New York eyaleti çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi