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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, 1858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Olcay   | 10.05.2022
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, 1858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 1511 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 576 bin 861 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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