Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,935.60
BTC/USDT
46,752.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. VTR
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Esin Işık   | 18.12.2021
Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 568 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
İspanya artan Kovid-19 vakalarıyla çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi
Çin, Cıciang eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmaya çalışıyor

Benzer haberler

Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada

Çin, Cıciang eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmaya çalışıyor

Fransa'da Kovid-19'a karşı yeni yasa tasarısı hazırlanıyor

Fransa'da Kovid-19'a karşı yeni yasa tasarısı hazırlanıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi