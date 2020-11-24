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Sağlık, Koronavirüs

Son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Yıldız Aktaş   | 24.11.2020
Son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." ifadelerini kullandı.

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